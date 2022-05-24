去年起嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情嚴峻時，周姓男子酒後因身體不適被送到台北長庚醫院，他不滿醫護人員處置方式，竟嗆「我爸跟王永慶是同鄉」、「要讓你們沒工作」，台北地方法院依對於醫事人員以脅迫方法妨害執行醫療業務罪判刑3月，得易科罰金。可上訴。

周男在去年8月19日凌晨1點被送至醫院急診室，因他有呼吸道症狀被安排在戶外之防疫篩檢站看診，周男經林姓醫師評估為肋骨骨折、可門診追蹤而無須住院後，他竟因酒醉及不滿醫師之處置，對醫師及護理師嗆聲。

周男說，「你如果不讓我住院，我就要烙人來，我爸跟王永慶是同鄉，我會叫他來處理，讓你們沒有工作」等語，並揮舞右手作勢欲攻擊護理師。

檢方起訴後，台北地院認為，去年5月中起疫情嚴峻，急診室之醫事人員在日常繁重之醫療業務中，尚須額外撥出人力分流、採檢及檢驗，備極辛勞，但周男非但未能體恤醫事人員之辛勞，反而僅因醫師之醫療處置不符合其想住院之意願，妨害醫事人員執行業務。

台北地院認為，周男所為非僅損害醫病關係，甚須出動醫院警衛及派出所員警協助處理，始能將其帶離，所為實屬不該，且他未曾向醫事人員表達任何歉意或反省之意，依對於醫事人員以脅迫之方法，妨害其執行醫療業務，判刑3月，可易科罰金。