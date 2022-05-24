北市高層幾乎全中！副市長蔡炳坤快篩陽 臨時缺席疫情記者會 15:132022/05/24 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長蔡炳坤（中）。（摘自蔡炳坤臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊確診後，接著台北市長柯文哲也確診，24日另名副市長蔡炳坤快篩陽性，原本今天下午要出席北市防疫記者會，也緊急居家隔離辦公。 據了解，蔡炳坤今早身體出現症狀，自行快篩呈現陽性，今即採取居家辦公，並前往醫院PCR。 「這猛將」快被藍徵召選高雄市長？本人親吐真心話 網友哭了 就是不要羅智強！朱立倫為何敢不顧一切？港媒9字曝關鍵 張善政、羅智強政治生命恐提前終結？他揭「陰謀論」的可能性 #新冠肺炎 #台灣 #蔡炳坤 #北市 #副市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩陽將上路 侯友宜：親友可代拿卡夾到門診確認 12:152022/05/24 生活 花蓮全境快篩陽視同確診 慈濟醫院提供3科別視訊診察 09:112022/05/24 生活 金宇彬才挺過鼻咽癌復出 爆確診新冠肺炎緊急隔離 10:262022/05/24 娛樂 北市幼兒園停課師忙翻 要準備線上還要照顧零星孩子 12:482022/05/24 生活 新冠肺炎疫情紓困2年 戶數、金額合庫雙料冠軍 15:082022/05/24 財經 終於「到」台北看防疫了！蔡英文邀黃珊珊 下午視察台北榮總 12:542022/05/24 政治 1.2億劑快篩劑將到貨 盧秀燕再喊話中央普發疫苗 14:112022/05/24 生活 宏明建設偕議員李明賢 捐快篩 04:102022/05/24 投資理財 被幼童腦炎嚇瘋！北巿兒童BNT疫苗開放15分鐘搶光 10:002022/05/24 生活 快篩陽視同確診26日全面實施 篩檢站可開診斷並給藥 14:272022/05/24 生活 嬤沒打疫苗確診 醫看1病況嚇：像極了去年5月 13:482022/05/24 生活 鼻腔快篩崩盤？這通路一支150元 網笑：開始滯銷了 13:462022/05/24 生活 爺快篩陽手抖1小時亡 等救護車30分鐘 他痛罵：你接受嗎 08:252022/05/24 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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