台北市副市長黃珊珊確診後，接著台北市長柯文哲也確診，24日另名副市長蔡炳坤快篩陽性，原本今天下午要出席北市防疫記者會，也緊急居家隔離辦公。

據了解，蔡炳坤今早身體出現症狀，自行快篩呈現陽性，今即採取居家辦公，並前往醫院PCR。

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