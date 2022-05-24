日前一場午後強降雨，造成新北市中和區景平、圓通路口淹水，嚴重影響用路人行車安全。據氣象局指出，目前台灣已進入梅雨季節，梅雨鋒面來襲將成為常態，且鋒面伴隨東北季風影響下，常產生局部性強降雨，雨勢強度太大，易造成部分地區淹水。

有民眾反映，中和景平、圓通路口每到下雨天就會淹水，淹水高度常有半個機車輪胎高，有些民眾怕機車拋錨，經過該路段索性熄火下來用牽的，就是怕機車引擎受損，也怕行車會有危險。

新北市議員金瑞龍說，時序進入春夏之際，梅雨季帶來的雨勢不可輕忽，尤其是地球的氣候已走向極端化，全球各地都有許多氣候異常現象，常造成水災或旱災，他還說，針對中和景平、圓通路口每到下雨天就會淹水的狀況，已進行深入了解，並要求新北市養工處、水利局及中和區公所等相關單位務必盡速針對道路側溝及雨水下水道進行清疏工作，確保排水暢通。

水利局指出，研判疑似之前捷運施工時，有水泥塊或土石掉落排水主幹管，造成阻塞，導致無法排水，產生積水現象。

前行政院公共工程委員會主委、現任台大土木工程系教授李鴻源認為，台灣目前的治水措施，都仰賴工程手段，如： 建抽水站、水門、排水系統、築堤防等，這些只能治標，不能治本。他也強調，雙北都會區地狹人稠，柏油路面及大量水泥截斷了雨水滲透至地下的通路，況且，最重要的是我們在規畫都市發展時缺少滯洪概念，這要靠國土規畫，才能從根本解決淹水問題。

金瑞龍表示，為避免強降雨造成路面淹水，並保障用路人權益，對於道路側溝、雨水下水道及其他市區排水路之清疏工作就顯得相當重要，因此他要求相關單位須盡速確認施工位置，並進行開挖，要澈底找出造成淹水的根本原因，且務必在汛前針對相關排水設施進行全面巡檢，以避免民眾再受淹水之苦。