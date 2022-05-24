疫情嚴峻，近日調整護病比給津貼的事件，在護理界引起反彈，中華民國護理師護士公會全國聯合會監事長高靖秋彙整第一線醫護意見表示，過去收住輕症護病比1：5，現在中重度才能收住，竟然調整護病比1：9、1：12、1：15，這是什麼邏輯！她也呼籲，盼民眾不要再罵第一線醫療人員，給他們多點體諒，大家已疲於奔命了。

高靖秋指出，中重度住院的病人很多是老人、有共病的、臥床的，需2小時翻身或灌食，也有洗腎的，照護比不應依醫院等級，而是該看病情照顧需求調整。現在多照顧一位病人給2000元，但政府搞錯重點了，該在意護理人員過度負荷所導致的病人安全問題。

有醫院主管形容現在第一線的狀況，「有淚流不出來，有苦說不出來」、「我今天看到護理師大夜班下班的神情，感覺就像引擎熄火、心神交瘁。」現在不只專責病房辛苦，非專責單位因為ICU床位缩減給確診病人，造成重症需要使用呼吸器的病人滯留在一般病房的困境。

專責病房護理師說「何時才能做人做的工作，我不想被煉成神。」但護理主管的苦也不亞於基層同仁，24小時待命，好多政策要公布溝通。有護理主管表示，今年因專責床變多，人員調度大且來自不同單位，教育訓練、能力養成、團隊默契，這波真的不只有專責病房辛苦，整個醫院護理各單位都有不同的挑戰。

高靖秋表示，基層人員上班8小時變10小時到12小時的隨時應戰，而護理主管踩進醫院就在病人照顧的人力中打轉；更在不斷有人員通報確診的關懷與應變中渡過，深夜拖著疲累的身軀，仍要處理簽不盡的行政流程與公文，因為要回應滾動政策，高靖秋直言，看到他們反應的狀況真的很想哭。