兆豐金(2886)旗下兆豐銀行於去年4月開辦「財管2.0高資產業務」，從企業投融資服務正式跨足到為高資產客戶提供精緻高水準私人銀行業務。為更聚焦對高資產客戶服務「質」的提升，宣布攜手Avaloq導入國際級私人銀行系統，為高資產客戶建置整體專屬平台。

兆豐銀行陳昭蓉副總經理表示，很高興能與Avaloq成為技術合作夥伴，Avaloq十分瞭解私人銀行業務和台灣市場，將幫助兆豐銀行在短時間內迅速建立和擴大台灣境內私人銀行業務，確保各項監理的合規需求，進一步升級高資產客戶投資組合之風險控管。

Avaloq北亞區董事總經理Pascal Wengi亦表示，Avaloq係為日本電氣株式會社（NEC Corporation）旗下企業，做為全球超過150家銀行和公司財富管理的合作夥伴，很榮幸能夠與兆豐銀行合作，協助其強化私人銀行業務，Avaloq將運用在數位銀行和尖端科技領域的優勢，管理並提升專業執行的效能。

兆豐銀行今年的任務目標，不限於開戶數及資產規模的衝刺，而是更聚焦在對客戶服務「質」的提升，以及整體平台的建置。陸績導入國際級私人銀行系統、MegaLux會員禮遇自動升級、主管機關財管2.0商品上架更加完備、組織架構營運集中、交易流程優化及金控跨平台整合等等，以便於讓國內高資產客戶，也能享有如同外商私人銀行等級的專業服務。