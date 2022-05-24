星座運勢網站「星座上上簽」分析，摩羯座、巨蟹座、獅子座的男人婚後會變得斤斤計較，花錢之前總要再三考慮，有時在老婆眼裡會顯得非常小氣。

▍1.摩羯座

摩羯男理性又冷靜，凡事都會再三考量，不會衝動行事，他們在愛情中也是如此，所有支出都算得很清楚，不會因為熱戀而失去理智亂花錢，有時會讓另一半覺得很現實。摩羯男眼光長遠，認為手邊一定要有足夠的存款，才不怕有突發事件時沒錢可用，婚後會更加節儉，不會因為手頭寬裕而隨意揮霍，有時老婆想要買些奢侈品也會被他們一再阻止，難免讓人感覺他們有點小氣。

▍2.巨蟹座

巨蟹男很重視家庭，婚後會把所有心力都放在家人身上，他們沒有什麼事業心，物慾也非常低，需求不多，所以往往賺不了什麼錢，因為經濟條件有限，所以婚後他們非常節儉，無法開源至少要做到節流，然後他們會把同一套標準套用到老婆身上，希望老婆也不要亂花錢，每次買東西都要想個老半天，難免給人吝嗇的印象。

▍3.獅子座

獅子男好勝又愛面子，婚前非常大方，看起來花錢不手軟，其實常常是打腫臉充胖子，沒那個能力卻為了排場而不計代價的支出，尤其在追求心儀對象的時候更是闊綽。婚後獅子男會覺得老婆是自己人，沒必要再演出大方的樣子來博取好感，他們就算還愛著老婆，花費相較婚前卻會銳減許多，當初想買什麼就買，婚後卻變得斤斤計較，露出小氣的本性。