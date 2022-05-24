我國新冠肺炎本土疫情持續延燒，除了受僱勞工有請假上的問題外，也有許多自營作業者有領取傷病給付相關疑義，為完善自營作業者及無一定雇主之勞工關懷服務網絡，勞動部結合職業工會、地方勞工局、勞動力發展署各分署與相關就業中心，提供關懷服務資訊及協助，攜手照顧自營作業者及無一定雇主勞工在確診居家照護期間所需協助。

據統計，我國目約有1076萬名勞工投保勞保，其中投保在職業工會人數達210萬餘人，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，受僱勞工一旦確診，雇主可以協助、關懷，但如計程車司機、攤販等自營作業者一旦確診居家照護期間，可以透過關懷服務中心的服務專線，獲得生活、醫療、心理等需之照顧，但近日疫情擴大，部份專線電話難以撥進，自營作業者可以聯絡所屬職業工會或洽各地就服中心專線聯絡。

勞動部說明，為配合整體防疫政策並保障勞工在居家照護期間的適當經濟生活，參加勞工保險勞工，於加保期間確診，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或進行居家照護期間，可以依勞工保險條例相關規定申請勞保相關給付，請求權時效達5年。