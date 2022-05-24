台中市潭子區潭陽公園沒有公廁，許多社區居民前往運動休憩抱怨不方便。（蕭隆澤提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭子區潭陽公園沒有公廁，許多社區居民前往運動休憩，抱怨不方便，市議員蕭隆澤接獲地方反映後爭取新建「陽光公廁」，24日到現場會勘與地方人士交換意見、擇定位址，養工處將進行設計、發包及施工等，最快11月完工啟用。

台中市111公園陽光公廁統包新建工程獲環保署補助1000多萬元，預定在潭子、豐原、后里、外埔各新建1座。市議員蕭隆澤認為潭陽公園有迫切需求，爭取新建「陽光公廁」，相關單位今日上午前往會勘選址。

台中市養護工程處說明，潭陽公園位於密集住宅區，緊鄰潭子消防分隊及沙灘排球場，公園內新闢兒童遊戲場頗具特色。公園前身為游泳池用地，生活機能齊全，故以「都市生活」為造型構想，廁所預鑄式混凝土，遮棚為輕鋼架。

蕭隆澤表示，「陽光公廁」要給人清新、眼睛為之一亮的感覺，但是清水模灰泥牆面外觀過於單調，希望加強美化設計。潭陽里長林國印也認為美觀不足，建議加強造型設計。

蕭隆澤指出，公共廁所通常是公園旁邊民宅的嫌惡設施，有些民眾忌諱穢氣沖煞，因此位置盡可能遠離民宅，避免正對民宅，或有適當的遮蔽設施。位置也要考量無障礙等進出動線，以利民眾使用，並避免過於隱密，以免造成安全管理死角。

水利局則建議預留汙水處理管線，未來接管不必再二次施工。養工處正工程司曾裕喬允諾「陽光公廁」外觀朝美化方向設計，並符合無障礙、全年齡使用。位置確定之後，預計7月完成設計，接著進行審查、設計及施工等，希望能在11月完工啟用。