日勝生加賀屋客房客廳。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋自助式早餐。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋白磺大眾湯。（日勝生加賀屋提供）

因應疫情升溫，許多貴賓希望避開用餐人潮，擁有獨自用餐空間，頂級飯店日勝生加賀屋推出「饗味宅度假 部屋食住房專案」每日限5間，提供部屋食(房內用餐)新選擇。預訂此住房專案園景半露天風呂套房平日23888元起(酌收10％服務費)，包含住宿1晚、精緻早餐2客、季節會席料理晚餐部屋食2客和夕月嚴選酒2杯，另含迎賓水果、房內精緻點心、咖啡飲品暢飲。

日勝生加賀屋「饗味宅度假 部屋食住房專案」，專案期間從25日起至6月30日，在頂級日式榻榻米房間內享用美味會席料理、沉浸天然白磺溫泉的撫慰，用餐時由受正統訓練的管家將料理送入客房內，在榻榻米空間享用頂級生魚片和美味和牛鍋，在房內就能品嚐整套會席料理，避開用餐人群、不受外界打擾。

夏天正是養生好時節，一日之計在於晨，日勝生加賀屋亦祭出「千元有找」大優惠，5月25日至6月30日平日週一至週五早上消費「白磺泉大眾湯搭配天翔廳日式自助早餐」一日遊方案，每位只要999元，每日限量男女湯各20位，享白磺泉大眾湯泡湯1次(於當日下午13：00前用畢)、天翔廳日式自助早餐1客(於早上07：00至10：00使用，早餐建議事先預約)。

夏天是新陳代謝最旺盛的時刻，泡湯有助身體排汗、消除疲勞，專案詳情請洽日勝生加賀屋官網(www.kagaya.com.tw)查詢，或撥打預約專線(02-2891-1238)洽詢。