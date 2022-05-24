PLG 2021-22賽季季後賽賽程。（PLG提供）

P. LEAGUE+ 2021-22賽季例行賽接近尾聲，聯盟今天（24日）公布季後賽賽程，從6月3日開始進行，季後賽的主場優先順序，均以例行賽戰績排名為主。

PLG指出，季後賽首輪將於6月3日到6月15日分2組進行，分別由例行賽戰績排名第1對上第4，以及例行賽排名第2對上第3，賽制為5戰3勝，主場配置為「2-2-1」，季後賽主場優先順序，以例行賽戰績排名為主，首場季後賽時間是6月3日下午5點，由例行賽第1出戰例行賽第4，季後賽首輪勝方將再進行7戰4勝制總冠軍賽。

新竹街口攻城獅已經以20勝10敗鎖定例行賽龍頭，不過第2到4名仍可能有變動，還剩兩場例行賽的福爾摩沙台新夢想家，暫以17勝11敗排第2，台北富邦勇士18勝12敗第3，還剩1場例行賽的新北國王16勝13敗第4。