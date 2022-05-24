行政院顧問鄭宏輝。（圖／翻攝自鄭宏輝臉書）

行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，近期拋出多項重大政策，也發表多項理念。鄭表示，從23日起，大家有機會在新竹市區路口的LED看板上，看到他最新的市長競選廣告。鄭強調，他要做「硬台派」市長，為了台灣他要「硬硬硬」，為了新竹他則要「拚拚拚」。

鄭宏輝昨(23日)在臉書發文，刊出他的最新廣告影片表示，從當天開始，大家可能已經在新竹市區路口的LED看板上，看到他這支最新新竹市長競選影片。

在影片中，鄭宏輝自稱是「硬台派」，英文則是「TAIWAN IN」；鄭喊話，他要用鋼鐵般的意志守護下一代溫暖的民主，新竹不允許再回到過去，「讓我這一棒，更強！更硬！更往前！」

不僅如此，鄭宏輝強調，他想告訴大家的是，「鄭宏輝已經準備好了！」新竹市不能再回到過去，而為了下一代與台灣，我們要硬、硬、硬；為了新竹，我們要拚、拚、拚。此外，鄭更特別將「台大碩士」、「會做事」字樣秀在廣告中，凸顯自己的高學歷與專業形象。