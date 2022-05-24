汪小菲去年底和大S（徐熙媛）結束10年婚姻，他沒多久就傳出和小他14歲的張穎穎交往，儘管兩人被拍到十指緊扣、親密互動，但汪小菲始終不認戀，近日還有陸媒拍到，汪小菲和張穎穎一起出門做PCR，女方還連續4天返回汪小菲住處，也讓兩人被懷疑已同居，不過汪小菲母親張蘭今（24日）則開直播回應此事，她表示媒體拍到的照片是P圖，「這不（是）造謠嗎？」

40歲汪小菲恢復單身後，雖然把生活重心放在餐飲事業上，不過汪小菲的感情仍備受矚目，他與26歲張穎穎的緋聞更是傳不停，儘管兩人被拍到十指緊扣、勾肩搭背，但汪小菲始終不認戀，他還曾發聲明切割張穎穎，被外界解讀為分手宣言，不過汪小菲、張穎穎仍持續被網抓包互動證據，甚至有陸媒拍到，汪小菲和張穎穎一起出門做PCR，女方連續4天返回汪小菲住處，張穎穎還開汪小菲的名車，兩人也被懷疑同居ing。

不過汪小菲母親張蘭今（24日）則開直播回應此事，張蘭表示，汪小菲和張穎穎沒有一起回家，她還沒好氣地說反問網友：「你怎麼知道那是我家啊」，張蘭接著反指：「這不都是P圖嗎？這不（是）造謠嗎？」極力為汪小菲撇清同居疑雲。

其實張蘭屢次在直播為汪小菲澄清感情風波，其中，汪小菲今年春節遭指帶著張穎穎、張蘭到三亞旅遊過年，張蘭則駁斥是「天大笑話」，並強調：「我跟兒子做人做事沒那麼齷齪、缺德」。