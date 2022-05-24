桃園市啟英高中學生徐婕（左）635分奪下全國餐旅群榜首；陳香倚（右）也拿下624分高分。（呂筱蟬攝）

統一入學測驗放榜，桃園市啟英高中統測菁英班學生徐婕，以635分勇奪全國餐旅群榜首，另名學生陳香倚則以624分穩居全國前三名，該校統測600分以上就有3名學生，預估90％以上學生可順利錄取餐旅第一志願國立高雄餐旅大學。學生也分享，因108新課綱導致專業科目較困難，靠在學校頻繁複習及同儕一起努力的氛圍而獲得好成績。

徐婕說，統測除了國、英、數科目外，術科包含觀光餐旅業導論、餐飲服務技巧和飲料食物，範圍涵蓋餐飲、旅館、博弈、休閒及會議展覽等，範圍非常大，學校在二年級時就將全範圍都教完，三年級再複習一遍，相較於其他學校對於術科能夠有把握較為嫻熟。她也說，因為在班上擔任小老師，自己對於課程內容一定要融會貫通才能指導同學，加上大家努力學習的氛圍，都是她拿下高分的關鍵。除了有好成績外，她更有中餐、烘焙及飲料調製3張丙級證照，學科與實務技能兼備。

陳香倚原先錄取中大壢中，讀不完1年就因對生硬的數學、理化等科目不感興趣毅然決定休學，後來透過朋友介紹就讀啟英高中餐飲管理科，而她也在學校安排下，在大溪笠復威斯汀度假酒店實習打工，且憑藉自己的學習努力拿下好成績。陳香倚也說，希望就讀高雄餐旅大學，學習專業的旅館管理與經營。

啟英高中校長彭昭勳表示，董事長吳慶堂董和王美只在少子化的海嘯中，反其道而行挹注經費、引進專業教室設備，假日免費開放學校教室提供冷氣，並親自拜託老師來校陪讀，形塑出學生間自主學習風氣，進而成為同學間相互砥礪引以為傲的傳統。