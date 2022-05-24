統一證券發行之「統一恒生科指期貨指數指數投資證券」(020033)(中文簡稱：統一恒生科期N)將於111年5月25日上櫃掛牌。

櫃買中心表示，統一恒生科指期貨ETN是追蹤恒生指數公司編製之「恒生科指期貨指數」，以香港交易所買賣的近月恒生科指期貨合約為基礎，於近月期貨合約接近到期時進行換倉，換倉於每個月的期貨合約最後交易日前三個交易日開始，至最後交易日前一個交易日結束，共計三個交易日完成。