衛生局強調，商場、夜市、宗教活動等人潮密集處，感染確診機率已超越10％，民眾容易因為拿掉口罩吃喝而感染，呼籲民眾降低不必要的社交活動。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市24日新增9408名確診個案 ，數據飆至新高，且連2天超車台北巿。家庭間（居隔）、職場傳播的風險仍居高不下。衛生局強調，商場、夜市、宗教活動等人潮密集處，感染確診機率已超越10％，民眾容易因為拿掉口罩吃喝而感染，呼籲民眾降低不必要的社交活動。

高市府公布，今日隔離期間陰轉陽增加2079例，外縣市旅遊史增加183例，密切接觸者6859例（同住親友2078例，餐飲娛樂878例，職場校園1980例，高風險場域571例），287例疫調中，轉銜案件數29例（重複通報、外縣市案例）。

衛生局表示，確診個案38％都是同住家人，家人不要同處於同一個公共空間，使用後務必落實清消。

職場部分，風險仍不斷攀升。同一個辦公空間、會議室、工作場域接觸的同事，都有可能是確診者。中午休息時間大家一起吃便當、聊天，相當危險。此外茶水間、廁所、影印室等地，也容易因為有人潮，容易傳染。

衛生局強調，商場、夜市、市場、宗教活動等人潮密集處、感染確診機率來到超越10％，民眾容易因為拿掉口罩吃喝而感染。衛生局呼籲，要降低不必要的社交活動，和家人保持適當距離。

市長陳其邁表示，「快篩陽確診」政策即將上路，目的是希望縮短投藥的時間，及早治療，就像流感。但抗病毒藥可能與其他藥物併發副作用，尤其對長者風險較高，醫師須仔細詢問藥物史，謹慎給藥。陳其邁表示，未來高市65歲以上長者判定確診流程不變。

此外，23個社區篩檢站將轉型為「快篩陽確診門診」，民眾須帶著快篩陽性檢體前往，民眾也可到特約診所就醫，「有呼吸道症狀，就去診所，會提供一站式服務」。