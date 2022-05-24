屏東縣議員黃明賢騎乘Pbike前往議會質詢，體驗過後直言「非常難騎」。（林和生攝）

屏東縣積極推動城市觀光，鼓勵遊客使用公共自行車Pbike作為交通工具，透過深度漫遊，感受南國風情；但近來卻頻頻遭人抱怨，車子難騎、影響使用意願，屏東縣議員黃明賢譏，整個城市都是飛輪運動場？屏縣府交旅處長黃國維坦言，確實像在運動，允諾將盡速改善。

Pbike目前各租賃站主要分布於屏東市區重要藝文、觀光及交通節點，包含屏東火車站、觀光夜市、百貨商圈鬧區、萬年溪沿岸景點、文創古蹟、住宅學校及行政機關等，完整提供民眾通勤、通學、洽公與觀光交通選擇。

黃明賢指出，社群網路已有多人反映Pbike很難騎，其中最被為人詬病是不僅騎車費力，且座墊會一直往下滑，這讓騎車不是享受，反而變成體能訓練，他為真實體驗，特地租用試騎，發現數百公尺路程，就讓他氣喘吁吁。

黃進一步表示，極差的騎乘體驗，不僅對經常使用的學生、民眾感到不便，對於全力發展觀光的屏東市而言，勢必產生負面影響。

因此認為，將公共自行車做為末端公共運輸網路服務的「最後一哩」交通運具，對有通勤、通學、洽公民眾有其必要性，對於市區推動城市觀光更顯重要，因此屏東縣正缺少一台舒適、騎乘感受良好的公共自行車。

黃國維解釋，過去Pbike使用充氣胎，但常發生爆胎情事，於是廠商改用實心胎，確實騎乘費力、騎起來像在運動；縣府會記取建言，強調目前正進行「屏東縣公共自行車租賃系統建置及升級評估規畫案」，今年6月會啟動招標，最快明年月完成系統提升，也考慮引進電動輔助車，為民眾提供更好騎乘體驗。