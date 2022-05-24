本土AV導演圤智雨找網紅鄧佳華拍攝成人片《華根初上》後，日前公開徵選素人AV男優，更在臉書上一連公布三位報名人選，引起大批網友討論，稍早他透露有「女生也來報名」，不僅面容身材姣好，本身職業則是一位理財專員。

圤智雨表示近來徵選素人AV男優，沒想到居然有女生也來報名，坦言確實有嚇到，接著公布對方的基本資料，是一位身高160公分、體重47公斤的理財專員，雖然身材嬌小卻有著32E的傲人魔鬼身材，更大方透露性經驗n次，自介還不忘撂下狠話：「上了我的床，走路要扶牆啊」，似乎對自己的床上功夫相當自豪。

至於為何想報名AV女優?該女子表示是「單身尋求戰友」，更直接下馬威嗆明交往過的對象，沒有人持久度能超過她，因此想要來挑戰傳聞中都是實力派的AV男優功力如何，這讓導演圤智雨直呼實在是太猛了，更開下支票「今晚23:59分留言超過300則就給她當」。

對此，網友紛紛留言：「台版三上悠亞」、「n次...好強的戰力」、「夭壽，戰太久這樣會很乾耶」、「她都這麼說了，不給當說不過去」、「最後會不會因為她，男優報名爆量啊」、「第一位女生參賽者就蠻正的欸，好像有點厲害喔」、「我想當她的合作男優（羞）」，不過「情色女王」雪碧似乎不看好，直接留言：「不可能做到」。