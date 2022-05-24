綠川街今年已經發生2起事故，附近居民也指沒有遵守號誌燈為主因。（洪靖宜攝）

自高雄輕軌開通以來事故頻傳，據捷運警察統計，最容易發生事故的路口就是前鎮街及凱旋路口，就佔了8起，堪稱「撞」況最多路口；不過今年至今發生8件交通事故中，該路口卻是0事故，反倒是鼓山區的綠川街口已經發生2件，警方說違規仍是以未依號誌燈行駛最多，高捷公司也說事故評估都是駕駛者的違規行為因素遠大於路口路型問題。

根據捷運警察統計，從2015年輕軌開通至今，已經發生44起交通事故，其中前鎮區的前鎮街及凱旋路口，就佔了8起。然而今年目前已經發生8起事故，如1月份在綠川街、四維及凱旋路口、新光停車場路口；2月份在綠川街、大公路、台鋁停車場路口；5月在鼓山及五福路口、中山及凱旋路口。看得出前鎮區的前鎮街及凱旋路口今年目前維持0事故。

前鎮區前鎮街及凱旋路口過去常因為用路人未依號誌燈違規轉彎，或是闖紅燈穿越軌道發生碰撞。交通局說，現在有車輛防碰撞系統及違規照相取締設備，目前用路人也已經慢慢熟悉路口號誌，還有主要以行經凱旋路東西向為主，較少跨越軌道，因此事故也慢慢降低。再加上前鎮分局員警於該路口加強巡簽守望密度，提高見警率，取締未依規定號誌行駛，甚至加強網路社群宣導，看得出成果。

實際來到綠川街口，已設有號誌燈，但看得出旁邊因建築物，視線不易看到左右來車，交通局說，輕軌駕駛員秉持防禦性駕駛的概念，只要到路口就會減速；加上過去輕軌開通後，是以閃黃燈，待輕軌通行才換紅燈，但因為事故增，現在改為全天紅綠燈，搭配上資訊可變標誌，通行時顯示「輕軌通過中」，讓用路人提前反應。

當地住戶指，現場有號誌燈也會發出警告鳴聲，因此主要還是因為有人不願遵守交通規定才釀禍。高捷公司也提到，事故經評估是駕駛者的違規行為因素遠大於路口路型問題，因為並沒有任何一件事故事後查證後，是因為號誌視線不良或任何路型設計不良等因素而導致誤判，原因不外乎不遵守交通號誌違規闖紅燈或違規左右轉等。

高捷公司說，歷來事故也多仰賴司機員緊急煞車來減輕災害，但其實軌道車輛與平面汽機車不同，煞車距離較長，目前所有事故，司機員都有做到緊急煞車的標準動作，所有肇事責任後經警方查證，100％均為違規汽機車騎士責任，因此還是呼籲用路人要遵守號誌，否則再多的號誌與設施也無法防範騎士或駕駛人僥倖心態蓄意違規行為。