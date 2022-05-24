劉和然說，從曲線圖來看，可以看到在上升的過程中有緩降，有回升。（新北市衛生局提供／李奇叡新北傳真）

劉和然強調，若居隔人數還是居高不下，其實佔據的公務人力還是非常多。（新北市衛生局提供／李奇叡新北傳真）

新北今（24）日新增1萬6609例確診，居隔列管3萬5440人，居家照護有13萬6791人，可解隔1萬8954人、預計康復解隔1萬5968人。新北市長副市長劉和然今於疫情記者會上表示，疫情是否達到最高峰，還得持續觀察，明後天可能才會稍微明朗一點。

劉和然說，從曲線圖來看，可以看到在上升的過程中有緩降，有回升，以圖形來看最近剛好到第3波。可以看見，5月18號出現最高的2萬7千例左右後，便逐步有下降趨勢。

如此趨勢可否判定疫情達到最高峰？劉和然強調，還是得要持續觀察，或許到明天、後天，整體疫情走向才會稍微明朗一點。

劉和然說，目前數字都還偏高，有1萬多名，因此對新北市防疫同仁而言，負擔都還是滿大的，而局隔人數也是上上下下，如此也體現，為何新北市長侯友宜要不斷呼籲居隔轉型，因為若是居隔人數還是居高不下，其實佔據的公務人力還是非常多。