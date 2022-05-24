女星小S(徐熙娣)和S媽母女感情要好，近來聯手開設Podcast頻道《老娘的老娘》，恰好聊到有趣的童年往事，小S在節目自己爆料，小時候被家中親戚陷害，讓S媽誤會她真有犯錯，不顧她解釋拿起衣架就是一頓暴打，連家裡的狗都看不下去，跑到S媽旁邊對她狂吠，讓她十分傻眼：「連狗都看不下，妳竟然還打得下去？」

小S在節目指出，由於是大家族，一群人住在一起，她曾感受到家人充滿心機的手段，某次她就被成人陷害，對方欺騙小S說S媽犯錯，提出要她代替媽媽認罪；在S媽返回家中後，耳聞小S認罪這件事，立刻質問小S是不是她做的，然而無論怎麼否認都聽不進去，拿出衣架猛打小S，心內早已認定小S就是有錯。

小S解釋道，當時S媽瘋狂打她，讓她害怕到躲進桌子底下避難，想不到家裡的貴賓狗前來幫忙她，還對著S媽吠叫制止，甚至試圖想咬她；這條狗其實小S內心會怕牠，因為平時有被咬她的紀錄，這般連處不好的狗都看不下去的情況，她感嘆親媽竟然打得下去，躲進桌子一陣子後，才藉著姐姐大S之手挽救。

小S和大S感情十分深厚。(圖/小S臉書)

那時候大S從房間出來，心疼又憤怒地走向S媽，制止S媽手都腫到瘀青了還打，眼見天使般的大S幫忙，她也在長大後對大S非常好，她笑說「我是懂得報恩的人」最後小S也開玩笑說，S媽平常都很邪惡，有一次大姊從路上撿了一尊小佛像，3姐妹花竟跪在小佛像前祈求：「今天不要太早回來，回來就立刻累到睡著。」