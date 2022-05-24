張男在2020年8月間與游、李及許姓友人，找黃男追討23萬元欠款，帶到汽車旅館打到腦震盪，還亮菜刀恫嚇：「1支手指頭抵3萬，剁7支來抵債」。事後，游、李留守，洪男最後到場，黃趁機打手機報警，洪男喊冤，辯稱並非共犯，是被邀去玩手遊。法官依強制罪判張等3月至拘役50日不等，但採信洪說法，一、二審都判無罪定讞。

判決書指出，張男在2020年8月24日凌晨與黃男相約在中市1家超商談判還債，不滿黃男老是沒錢還，要求跟他帶來的游男、李男及許男，進隔壁的汽車旅館續談，一行人凌晨1時許抵達房間，張男認為黃男沒還錢誠意，怒朝他頭部揍2、3拳，把黃男打到腦震盪嘔吐。

張男還叫游男等外出購回1把菜刀，他持菜刀恫嚇黃男：「你欠我23萬元，1支手指頭抵3萬，剁7支來抵債」，恐嚇黃男後，與許男離去，留下游及李男看管，等黃籌錢還清才能讓他離開，事後，洪男在凌晨3時許進房間。

黃男趁游、李及洪男打手遊時，打手機報警求救，向警方指控，他以為要好好談如何還錢，才自願進汽車旅館，並指證遭張毆打、恫嚇，而李男、游男及洪男都是被派來看管他的小弟。

洪男喊冤，他並非共犯；李男及游男都作證，事後才邀洪男到汽車旅館打手遊，他並未與黃男接觸或對話。

而傷害部分，雙方和解、黃男撤告，一審法官認定證據不足以證明洪男是共犯，依強制罪判張男徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，40小時義務勞務及法治教育課程2場。許男拘役50日；游男徒刑2月；李男拘役50日，3人均得易科罰金；而洪男無罪。

檢察官對洪男部分不服提起上訴。二審認為原判認事用法均無不當，上訴駁回，洪男被判無罪確定。