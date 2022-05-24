全球潔淨能源指數前一周表現強勁，整周上漲7.95%，相較於MSCI世界能源指數漲幅2.14%亮眼。就在5月18日歐盟公布市場憧憬已久的RePower EU方案，此前潔淨能源指數隨市場行情有些震盪，但EU方案內容明確公布後，包括太陽能、風力發電等企業，看好眼前趨勢，股價應聲大漲，上一周表現強勁反彈，漲幅皆有3.8%到9%不等。

RePower EU方案主要圍繞在四大方向，一、加速潔淨能源產業投資；二、節能減少能源消耗；三、尋找多元天然氣供應；四、建立歐盟聯合採購平台強化採購定價能力。歐盟執委會預估到2027年額外投資2100億歐元用於潔淨能源產業，2030年投資規模將達到3000億歐元，隱含未來八年當中，每年將額外投資約375億歐元，對比2020年歐盟潔淨能源產業營收年增137億歐元，將多出近三倍空間。

富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金經理人林孟迪表示，近一周來潔淨能源指數相對表現逆勢上揚，主要原因在歐洲EU潔淨能源相關政策出台，有更具體的方向，指引產業繼續發展，中長期偏正面包括太陽能、風力發電等相對其他類股表現有撐，也對全球潔淨能源指數表現有正面幫助，預料這狀況與趨勢仍將持續發酵。

由於計畫內容明確是一大利多，加上政府多予以支持態度，對於這類商品中長期趨勢有正面幫助，因此，林孟迪進一步指出，趨勢不變下，近幾日若漲幅稍緩，建議投資人不妨趁機入市，或在市場波動加大之際，以定期不定額趁早加碼。而近期潔淨能源指數若出現小幅回檔，即是最佳進場投資時機，建議中長期繼續持有，或是投資全球潔淨能源ETF基金。