《費爾的旅程》導演陳勇瑞今出席電影活動。（瀚草文創提供）

跨洋尋子電影《費爾的旅程》將於5月27日於全台上映，記錄1位紐西蘭爸爸自1998年來台尋兒的歷程，他跟隨兒子腳步踏上台灣土地、看見台灣不同景色，原本以為要面對的是沈重的喪子之痛，沒想到卻在台灣體會到濃濃的人情味，在台灣人的陪伴下，從失去孩子的悲傷和失落，逐漸轉為溫暖和感激，他從此和台灣結下不解之緣。

這1段悲傷卻動人的療傷旅程，讓看完的人無不淚崩感動，正如作家劉克襄所說：「這個故事用不同的文字影像分享出去，會帶出什麼樣的效應和可能，就讓他去尋找這個機會。」希望觀眾千萬別錯過這部暖心佳作。

導演王小棣24日出席活動時表示：「我現在紅著眼睛跟各位說話，我覺得生長在台灣，有時候覺得台灣本身就是1個很深奧的人生學習，我今天來看《費爾的旅程》，真的非常感動，身為1個台灣人，你就來看吧，台灣真的可以讓你學到很多的東西，看這部片子會再度覺得謙卑跟勇敢，我很謝謝導演（陳勇瑞）。」

電影鏡頭從遇難大學生魯本的家鄉紐西蘭開始，魯本的父親費爾回憶兒子成長過程，他想念過去常和兒子一起走進森林認識大自然，後來兒子成為熱愛生命的醫學院學生，原本邀請他一起到台灣，但費爾當時擔任學校社工無法陪同，未料在1998年底失去孩子音訊，他感嘆：「怎知再見變得如此困難。」

接著畫面來到高樓林立的台北車站周邊，費爾表示當年還未見過如此車水馬龍的景象，一切都讓他感到害怕和緊張，加上舉目無親，只能無助的到總統府前請求幫忙，當年的新聞畫面至今都還翻的出來。

當費爾在台灣官方及民間協助下真正走入阿里山尋子時，更是被壯闊險峻的的山林震懾，可是他聽到一路上有許多人對他大喊：「加油！」又看見當地鄒族人深入險境協助尋人，他漸漸和當地部落朋友超越語言隔閡結為摯友、甚至成為如同結拜兄弟的關係，後來在埔里教會還有不少民眾捐錢力挺，他表示當時在台快要花完錢，以為大家遞來的粉紅袋子裡是鼓勵卡片，「打開來才知道都是錢！」才得以讓搜救活動持續更久。

片中訪問超過20位費爾多年來在台灣結交的好友，並且拍出他們歷經20年不曾消退的友誼，雖然不能常見面，但是費爾未曾忘記台灣人給他的幫助，他認為是孩子引領他認識了台灣，即使必須面對與兒子道別的痛苦，但他認為偉大的愛、善良與友情平衡了這些悲傷，「我在生命中得到了奇妙的平衡，失去兒子但得到2300萬個朋友」。

雖然最後費爾並沒有找到孩子的屍骨，但是他接受了鄒族摯友武勝山告訴他的話，孩子掉進的洞裡，鳥兒叼的種子掉下後，孩子化成了樹，接著又有更多的鳥來吃果實並落下種子，表示：「魯本化為了1座森林。」