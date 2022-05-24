友達24日與輝達（NVIDIA）與華碩ROG共同發表全球第一款最高更新率500Hz的24.1吋電競螢幕ROG Swift 500Hz。該螢幕採用友達專為電競應用開發的E-TN（Esports TN）技術，並且搭配NVIDIA延遲分析工具，讓遊戲動態影像清晰銳利、流暢無殘影，為玩家帶來無延遲的疾速射擊體驗。

友達此次與輝達與華碩ROG共同合作開發的500Hz極速更新率電競螢幕，其更新率為一般顯示器（60Hz）的8倍以上，需整合多項創新顯示技術才能達到。而友達E-TN技術突破液晶物理極限，可使液晶轉動速度再向上推升60％以上，達到極速反應速度，並且以此優勢為基礎，在面板結構設計、液晶材料強化改善，以及製程優化等三大面向同步精進。另外，友達與輝達團隊針對專業電競遊戲需求，不斷進行優化與調整，以達到最佳效果表現。

友達E-TN技術可相容NVIDIA G-SYNC與可變加速驅動技術，確保無撕裂的遊戲體驗，同時搭載友達新一代AmLED（Adaptive mini LED）顯示技術，達到高亮度及高對比，大幅提升遊戲畫面的亮暗態細節，讓玩家在盡享零延遲畫面的同時，能快速發現躲藏暗處的敵人，並且輕鬆擊退。不僅如此，新螢幕還能因應需要快速移動的多款第一人稱射擊遊戲，例如：CSGO、特戰英豪、鬥陣特攻、彩虹六號等，加上ROG Swift 500Hz可以大幅提升擊殺率，讓選手級玩家攻無不克，享受無與倫比的遊戲新體驗。

友達顯示策略事業群資深副總經理陳建斌表示，友達自2012年即與輝達展開電競顯示技術的共同開發，這次友達、輝達與華碩ROG再度攜手合作，以自有E-TN與AmLED技術，搭配輝達G-SYNC、降低系統延遲技術，以及可變加速驅動，加上電競領導品牌華碩ROG的精湛設計與優異品質，三方強強聯手為電競玩家量身打造的500Hz極速更新率電競螢幕。

華碩全球副總裁兼顯示器事業部總經理邱耀輝表示，華碩ROG以提供世界玩家最頂極的遊戲體驗為目標，滿足各式各樣的玩家需求，這次與友達和輝達合作，針對Esports專業電競玩家專屬打造，開發出世界第一快的ROG Swift 500Hz電競螢幕，以「天下武功，唯快不破」來形容再適合不過。