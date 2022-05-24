近期確診者持續增加，民眾自主低度活動，自動升級「類三級」，對餐飲、旅宿等行業衝擊大，新北市議員陳啟能今在議會總質詢，要市府率先推出紓困方案，「超前布署」端出政策牛肉，對此，新北市長侯友宜回應，振興經濟義無反顧，地方會做好規畫評估，並搭配中央政策做好配套。

陳啟能表示，疫情升溫嚴重影響新北市民的日常生活與經濟來源，大部份的店家也做自主防疫升級，餐飲業回歸去年的只限外帶，觀光產業更是雪上加霜，經濟衝擊恐怕已經超越去年，經濟部已推出餐飲業行銷補助，要市府苦民所苦，也端出政策牛肉。

侯友宜強調，各行各業都很辛苦，他會做好謹慎評估，除配合中央政策紓困，進行中的紓困方案會持續，其他需求會滾動式檢討，但現今疫情還在相對高點上，仍以穩定情疫情為優先。

市議員林裔綺則批評，瑞芳九份地區以國外觀光客為主，因疫情遊客大幅下滑，市府卻無任何輔導在地店家計畫，加上4年來換了4任觀旅局長，任期最短4個月，難以持續推展觀光業務，對政策推動傷害很大，建議市府能夠替東北角四區打造深度旅遊團的規畫，讓新北市的好風景都能吸引全國的鄉親來觀光。

侯友宜說，沒解封是目前最大的困難，中央對觀旅業目前未提出整體性的紓困方案，待疫情穩定下滑後，會跟中央做好充分溝通，並做好媒體行銷，讓觀光旅遊業起碼能度過難關。

市議員李員坤城表示，疫情是可以預測的，可能7月後緩步下降，市府去年祭出10項防疫助扶方案，但迄今卻無任何補助方案，酸侯市府「有準備就說超前布署、沒準備就說等中央」，或許市府目前所有心思都在防疫，但還有那麼多局處首長可思考如何振興經濟，「否則市長沒倒、市民先倒」

議會總質詢今下午由新北市議會民進黨團總召集人陳啟能、副總召集人李倩萍、李坤城、賴秋媚、蘇錦雄、陳科名、林銘仁進行聯合質詢。