依勞工職業災害保險及保護法規定「知悉勞工遭遇職業傷病可以向主管機關通報，以提供職災勞工必要的協助措施」，勞動部職安署建置「職業傷病通報系統」，讓每個人都可以通報，讓職災勞工及早獲得協助，協助他們加速重返職場之路。

據統計，每年我國職災人數約5萬餘人，但有許多人是申請勞保局職災傷病給付後才被勾稽至職業傷病通報中，但可能已歷經職災數個月之久，勞動部職安署組長林秒妙表示，5月1日災保法上路後，除了認可的醫療機構外，一般醫療機構、甚至是一般人都可以藉此系統通報。

通報者不用註冊帳號，只要提供職災個案姓名、傷病情形、聯絡方式及通報者資訊等錄在系統中，勞動部將整合職業傷病通報資訊，由中央與地方政府職災勞工專業服務人員協助，適時轉介至職業傷病診治認可醫療機構、認可職能復健專業機構或其他相關單位，提供職災勞工服務。

但林秋妙提醒，若勞工在工作場所遭遇重大職災，仍要透過「職業災害通報專區」，否則恐遭處3萬至30萬元罰鍰。