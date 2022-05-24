班諾馬吉梅（右）精準演出角色生病面容憔悴的模樣，獲凱撒琳丹尼芙盛讚。（中影提供）

橫掃法國年度影壇雙料影帝大獎的電影《好好說再見》，是由坎城影帝班諾馬吉梅主演的最新作品，獲譽為「演藝生涯最令人動容的表演」。馬吉梅為了精準詮釋出角色罹癌、愈發消瘦的身材，在1年內共計減重60公斤，整個人從充滿自信、臉頰紅潤的模樣，一夕間變成面容憔悴、四肢單薄的重病患者，連眼窩都凹陷到有明顯陰影。

為戲犧牲的敬業態度，被一同對戲的威尼斯影后凱撒琳丹尼芙大讚「震撼人心的演技」，精彩演出也一舉橫掃法國凱薩獎、盧米埃電影獎雙料影帝榮譽，更助電影獲《巴黎人報》選為年度10大佳片，電影27日在台上映。

年近半百的馬吉梅其實出道相當早，14歲就踏入影壇磨練演技，他在25歲那年與法國影后伊莎貝雨蓓演出聞名影壇的《鋼琴教師》，超齡演技讓他奪下坎城影帝大獎，一度坐擁影史最年輕坎城影帝的美名，自此在法國名聲大開，陸續在商業片、藝術片中皆有出色表現。

《好好說再見》故事描述1位年長母親陪伴兒子抗癌的感人故事。馬吉梅在片中飾演1位中年突然得知罹癌的戲劇教師，他從不願面對自己罹癌事實，到原諒自己、接受媽媽的關愛，並學習坦然接受一切，親手寫下生命最美的結局。