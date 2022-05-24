雖然美股逼近熊市，但也有一些技術分析師認為不必過於擔心，從以下這些觀點來看，現在或許並不是按下緊急紐的時候。

●牛市報酬大於熊市虧損。根據標普道瓊指數公司的數據，自1932年以來的14次牛市平均報酬率為175%，而從1929年開始的14次熊市平均虧損率為39%。

●熊市比牛市時間短很多，根據標準普爾公司分析，自1932年以來，熊市平均每56個月或大約4年半發生一次、平均持續約一年，比牛市短很多。

●沒衰退就有大反彈。SoFi投資策略部門主管Liz Young表示，如果我們確實避免了經濟衰退，那麼美股可能大幅反彈。自1970年代以來，在經濟沒有衰退的情況下，當標普500指數跌超過10%，股票會在下跌後的幾周內飆漲。現在市場似乎正在消化經濟衰退的可能性，一旦聯準會能順利引領經濟軟著陸，那麼美股將可望迎來可觀的報酬率。

美國總統拜登周一在訪問東京時表示，經濟衰退並非不可避免，他並重申白宮正在考慮取消一些川普時代對中國商品加徵的進口關稅。此前美國財政部長葉倫也一再表示，部分川普時代對中國進口商品課徵的關稅對美國消費者和企業而言是弊大於利。

●連跌後進場不可怕。上周五標普500指數和那斯達克指數連跌第7周，創下標普500指數自2001年和那斯達克指數自2002年以來持續最久的跌勢，但之前的報酬並不能代表未來的表現，且標普500指數在長時間連跌後的反彈通常都表現不錯。若以標普500指數以前連跌6周的盤勢來看，會發現一年後的平均報酬率超過10%。

Schaeffer's Investment Services資深量化分析師Rocky White表示，現在可能是短線進場的好時機，在連跌後的4星期內，標普500指數平均上漲1.57%，優於一般逾0.67%的報酬率。如果時間拉長到一年，報酬率就沒有太大差別，長期買入和持有的投資人沒有理由恐慌。

●波動不明顯。儘管標普500指數從高點下跌近20%，正逐步接近熊市，但波動率指數（VIX）現在仍低於5月時的高峰。標普道瓊指數公司資深指數分析師Howard Silverblatt表示，就歷史來看，在目前市場存在大量的不確定性之際，波動率指數其實並沒有你預期的那麼高。被視為華爾街恐慌指標的波動率指數目前遠低於前兩次經濟衰退時，而現在的多空態勢比之前好，這是市場正在尋找支撐點的正面跡象。