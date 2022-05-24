全球記憶體領導品牌十銓(4967)以旗下T-FORCE LAB的精湛研發技術實力，宣布T-FORCE DELTA RGB DDR5電競超頻記憶體震撼推出二款全新規格，包含全新高時脈6600MHz及6000MHz CL30的低延遲高效新規格，並已同步送樣至各大主機板廠進行合作驗證，以不斷提升的強悍產品性能及技術研發實力，為全球追逐飆速快感的電競超頻玩家帶來極致的效能體驗。

隨著DDR5平台規格的發展及演進越趨成熟，T-FORCE DELTA RGB DDR5電競超頻記憶體效能全面再進化，一舉強勢發布DDR5-6600 CL34及DDR5-6000 CL30的2X16GB雙通套組規格，搭載電源管理晶片及嚴選高品質IC顆粒，提供系統卓越效能與穩定運算的能力，滿足追求頂尖超頻性能及極速遊戲體驗的玩家需求。DELTA RGB DDR5以RGB智能控制晶片支援耀眼的經典全幅式120度超廣角發光設計，亦具備專業散熱矽膠和幾何鋁合金散熱片結合的專用散熱模組，讓玩家在超頻及遊戲的過程中，沉浸在獨特的RGB炫彩視覺享受及高穩定性的卓越效能快感。

T-FORCE DELTA RGB DDR5電競超頻記憶體DDR5-6600 CL34及DDR5-6000 CL30二款規格預計於2022年7月起全球販售，而十銓T-FORCE LAB也將不斷精益求精，嘗試及創造儲存方案的多元化及可能性，提供絕佳品質及頂尖效能的記憶體產品，在未來DDR5平台規格的發展下，T-FORCE將持續以業界先驅之姿，為全球玩家提供引領時代的DDR5電競超頻記憶體。