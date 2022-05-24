「粉紅超跑」著雨衣繼續趕路，不過再大的雨都澆不熄香燈腳的熱情，上萬信眾與媽祖一同著雨衣繼續前行。（吳建輝攝）

福寧宮總幹事賴東位表示，媽祖去年也有停駕福寧宮，今年白沙屯媽進香前夕，有特別到拱天宮請示媽祖，希望媽祖能再度停駕員林為民眾賜福，而媽祖真的靈驗，果然再度停駕。（吳建輝攝）

由於下午彰化開始飄起細雨，福寧宮也準備雨衣供香燈腳取用，讓他們不必冒雨前行。（吳建輝攝）

白沙屯媽祖今回鑾，清晨約6點半沿著台一線進入彰化境內，下午2點左右停駕員林福寧宮休息，不料準備啟程前原本毛毛細雨突然變大，「粉紅超跑」趕緊著雨衣繼續趕路，不過再大的雨都澆不熄香燈腳的熱情，上萬信眾與媽祖一同著雨衣繼續前行。

往年白沙屯媽祖回鑾進入彰化境內，路線都會沿著台一線一路往北，今年同樣走台一線，下午2點20左右停下員林福寧宮，這也是白沙屯二度停駕，由於下午彰化開始飄起細雨，福寧宮也準備雨衣供香燈腳取用，讓他們不必冒雨前行。

福寧宮總幹事賴東位表示，媽祖去年也有停駕福寧宮，今年白沙屯媽進香前夕，有特別到拱天宮請示媽祖，希望媽祖能再度停駕員林為民眾賜福，而媽祖真的靈驗，果然再度停駕，而媽祖出巡下雨是常態，廟方早就準備大量雨衣以備不時之需，也希望能保護所有香燈腳，陪同媽祖順利回鑾。

白沙屯媽祖進香回鑾進入第5天，由於白沙屯媽路線沒有固定，因此信眾只能不斷追隨媽祖腳步，儘管過程勞累，但笑容始終掛在臉上；原本上午彰化天氣不錯，媽祖趕路半天就抵達永靖，原以為能直接通過彰化，不過下雨遇雨，可能使媽祖放慢腳步，而彰化鄉親也期待媽祖能夠駐駕彰化，為鄉親賜福。