重機騎士行經南橫公路險遭落石擊中，他慶幸好險有閃過。（翻攝自臉書環島騎車趣）

慢個0.5秒就砸中！有名重機騎士在臉書分享1段影片，該影片是行經南橫公路某路段，前方路旁擺放2支三角錐，當他經過之後，突然後照鏡看到比籃球大好幾倍的巨石掉落，他慶幸自己幸運閃過；網友也表示下雨好幾天，少去山路」、「幸好人沒事平安」。

一名男子在臉書社團「騎車環島趣」發文，並上傳1段13秒影片；影片中原PO行經南橫公路某路段，畫面可見路旁有2支三角錐擺放警示，豈料，原PO剛經過三角錐，下一秒，從後照鏡發現有巨石掉下，原PO也表示，起初也有發現落石掉下，回到家整理行車紀錄器檔案後，竟發現該落石比籃球大好幾倍，與死神擦肩而過的原PO自嘆「突然覺得好幸運」。

重機騎士行經南橫公路險遭落石擊中，路過之前有看到2支三角錐擺放警示。（翻攝自臉書環島騎車趣）

影片一出，網友紛紛留言表示「生死一瞬間」、「好在你閃過了」、「還好有神明保佑喔」、「真的是差一點，還好閃過」、「好大顆的落石」、「慢0.5秒就掛了」、「幸好人沒事平安」、「超級幸運」、「還好你閃過，也沒有騎太旁邊」、「天呀！好恐怖喲！幸好車友安全下莊」、「下雨好幾天，少去山路」、「心臟，抖了一下」。

另外有網友表示，「騎車真的不要聽音樂，尤其是隔音超級好的安全帽，外面的聲音都聽不到，這次真的幸運了」，但原PO則回應，自己有聽音樂有控制音量，只是第一次聽到落石的聲音，還在思考當下，石頭就掉下來了。