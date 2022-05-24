氣象局針對15縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

梅雨鋒襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，梅雨鋒面已經抵達北部門口，加上西南風帶來的水氣，下午起各地天氣逐漸不穩定。中央氣象局也針對嘉義以南、南投地區及台中、花蓮山區發布大雨特報，並提醒，今晚開始水氣再增加，易有短延時強降雨，北部地區及中部山區須留意局部大雨或豪雨發生機率。

受梅雨鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象局下午 16點10分針對15縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，梅雨鋒面已經抵達北部門口，「沒下雨只是正好在雲縫間」，並提醒，下午起西南風將帶來更多水氣，加上梅雨鋒面抵達台灣上空，各地天氣逐漸不穩定，夜晚起下雨時間會變長。

雷達回波圖。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局也指出，今、明（25日）2天受梅雨鋒面影響，台灣西半部、東北部地區整天有陣雨或雷雨，且有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，尤其今晚開始水氣增加，易有短延時強降雨，北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生機率。

溫度方面，今天夜晚清晨各地低溫22至24度；白天高溫相較於昨天略為下降，北部及東半部地區約26至28度，中南部地區為28至30度。