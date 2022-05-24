基隆市在日前發生2歲男童確診新冠肺炎後，併發腦炎，因為基隆市缺乏兒童重症專責病房，轉診後不治死亡。基隆市衛生局長吳澤誠24日在議會表示，基隆長庚醫院已經設有12床兒童專責病床，還有1床兒童重症加護病房，避免類似的遺憾再度發生。

基隆市議會24日進行追加、減預算的審查，議員張淵翔、莊敬聖、秦鉦等關心市內兒童施打疫苗及就醫管道等問題。議員提出先前因轉診不及而病殁的2歲男童，要求市府盡量解決兒童確診後就醫、重症照護等問題。

議員表示，5月中基隆市發生2歲幼童因新冠肺炎確診，併發腦炎，雖緊急送往部立基隆醫院診治，但因為轉診不及，不幸離世。後續中央流行疫情指揮中心也發現確診兒童有增加的趨勢，且致死率很高。為此，希望市府積極重視基隆缺乏兒童染疫後的醫療相關資源問題。

吳澤誠表示，近來由於疫情升溫，要求病床總數超過500床的基隆長庚醫院，設有235床專責病床。其中，包括12床兒童專責病床，還有成人與兒童混合式病床，並包括1床兒童重症加護病房。

吳澤誠進一步指出，目前市內的各大醫療院所中，包括部立基隆醫院及基隆長庚醫院的急診室，都有小兒科醫師。以先前因新冠肺炎病殁的2歲幼童來說，送至部立基隆醫院時，便是由小兒感染專科醫師治療。但他表示，若兒童確診併發腦炎，病情發展的速度很快，若發生體溫超過41度、持續昏睡、嘔吐、抽搐、意識不佳等症狀時，要趕快送醫。他也要求部基和基隆長庚加強注意。