疫情升溫，新北市近8成學校停課，無法到校的弱勢學生恐難溫飽，新北市教育局表示，在學校暫停實體授課進行居家線上學習期間，相關補助以發放早餐券、現金或電匯方式，補助弱勢學生早午餐，每天補助最高83元，約3.5萬人符合資格。

教育局表示，暫停實體課程期間（不含例假日）弱勢學生早午餐補助，早餐每餐補助33元，以提早發放早餐券或電匯方式提供；50元午餐券以現金或電匯方式辦理。

教育局說，新北市弱勢學生補助，早餐以申請審核制，須提出申請，午餐若符合資格由學校直接造冊。111學年度符合資格人數約3.5萬人。

教育局進一步說明，在弱勢學生的照顧部分，新北巿今年編列預算3億2913萬元，提供在學期間弱勢學生依各校午餐收費基準全額補助。另為減輕高中職以下學生的就學負擔，2009年起開始幸福晨飽早餐補助計畫，今年編列預算1億5643萬元，符合資格的弱勢學生可持教育局配發的早餐券至便利商店領取餐點。

同時為確保弱勢學生寒暑假期間的營養健康，自2011年起補助弱勢學童在寒暑假期間，便利商店面額50元的午餐券。

另2013年與四大超商合作，推出幸福保衛站計畫，提供就讀、設籍於新北，發生急難事由有飢餓求助需求之18歲以下學生及兒童緊急協助。八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張魯肉飯也加入好日子愛心大平台，納入高風險家庭服務網絡，為孩童提供溫暖及時援助。