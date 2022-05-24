星座運勢網站「星座看看」分析12星座在戀愛中對於吵架的看法，有些星座覺得吵架沒什麼，不過對於處女座、天蠍座、摩羯座來說，吵架的殺傷力極強，甚至很可能會成為分手的導火線。

▍白羊座

白羊座個性直率，想到什麼就說什麼，尤其吵架時說氣話往往不經過大腦，不用太在乎他說了什麼，等到吵架結束，他們也氣消了，不會因為吵架而影響感情。

▍金牛座

金牛座不擅長表達，吵架時常常讓戀人覺得很暴躁，不過記得跟他們吵架時一定要就事論事，別說太多情緒性的詞語，否則他們可能會記恨很久，甚至因此傷害感情。

▍雙子座

雙子座小吵怡情，大吵傷身，偶爾拌嘴很有情趣，但如果常常疑神疑鬼，懷疑他們的真心，就很可能引發激烈爭吵，甚至走向分手。

▍巨蟹座

巨蟹座不太會因為吵架而想要分手，只是他們很容易沒安全感，吵架之後若是心情不佳，很需要另一半來哄一哄，如果忽略他們的感受，等到爆發的那天就很難收拾了。

▍獅子座

獅子座談戀愛很重視彼此坦承，所以他們並不怕吵架，比起發生激烈爭執，他們更怕對方有話憋在心裡不說，只要肯說出口，兩個人大吵一架也沒什麼不好。

▍處女座

處女座心思很細膩，無論小吵或大吵，都很容易在他們心中留下難以抹滅的傷痕，尤其吵架時如果說出人身攻擊的話，他們會久久無法釋懷。

▍天秤座

天秤座不太會因為單一次的吵架而想要分手，但如果非常頻繁的發生爭執，很容易磨滅掉他們的愛情，等到他們對這段關係完全冷感了，就是感情結束的時候。

▍天蠍座

天蠍座其實很好溝通，建議遇到問題好好坐下來談，別用情緒化、吵架的方式解決，他們疑心病很重，一旦埋下疑慮的種子，接下來的相處就會非常難熬了。

▍射手座

射手座不怕吵架，但是很討厭無中生有，如果是真的意見不同而吵架，他們完全能接受，只怕是對方無理取鬧，沒事找事吵，他們就會因為厭煩而搞消失。

▍摩羯座

摩羯座很好勝，在感情中也是如此，根本不管自己是對是錯，一旦開始吵架只想要吵贏，所以很容易讓伴侶非常憤怒，而引發分手。

▍水瓶座

水瓶座能接受小小的爭執，如果有不滿，可以用半開玩笑的方式來跟他吵，千萬不要太嚴肅，否則很容易讓他們覺得這段感情沒有繼續下去的必要。

▍雙魚座

雙魚座喜歡被哄的感覺，有時會為了引起戀人注意，故意找麻煩，對他們來說吵架很像調情，吵一吵感情更緊密，如果有誤會說清楚就好，不會因為吵架分手。