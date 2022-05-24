大陸《2021年醫療保障事業發展統計快報》顯示，2021年，基本醫療保險基金（含生育保險）總收入、總支出分別為2兆8710.28億元（人民幣，下同）、2兆4011.09億元，年末基本醫療保險（含生育保險）累計結存3兆6121.54億元（約合新台幣15兆7129億元）。雖然當前多個城市推進的常態化核酸檢測能否大規模「動用」醫保基金，尚有不明確之處，但兩年來醫療保障對疫情防控一直發揮著支撐作用。

從參保群體分布看，這3.6兆元結存中又主要分為兩部分：一是職工基本醫療保險基金（含生育保險）年末累計結存2兆9409.24億元，其中統籌基金累計結存1兆7833.82億元，個人帳戶累計結存1兆1575.43億元；

二是城鄉居民基本醫療保險基金年末累計結存6712.30億元。

這也意味著，職工個人帳戶累計結存大約占到了整體醫保基金結存的32％。

此外，雖然全大陸來看，有高達3.6兆元的累計結存，但基金結餘地區分布，非常不平衡，主要集中在部分人口流入的省分，集中程度還在不斷提高。大陸國家醫保局統計，人口流入較多的東部6個省市，職工醫保的統籌基金累計結餘，2020年占大陸比例已經上升到56.6％，同時在老齡化影響下，基金收入增速低於支出增速將成為新常態，很多地方的醫療保障基金當期和中長期平衡都存在一定壓力。

醫保基金的支出主要在兩個方面，一是保障確診和疑似患者救治費用，二是保障新冠疫苗及接種費用。

大陸國家醫保局數據顯示，醫保基金預付專項資金用於新冠肺炎救治，累計預撥專項資金200億元，結算費用29.7億元。截至4月5日，大陸累計接種疫苗近33億劑，超過12.4億人完成新冠疫苗全程接種，目前新冠疫苗費用為1200餘億元。

大陸國家醫保局相關負責人稱，新冠疫苗費用是由醫保基金和財政共同分擔，疫苗支出費用在醫保基金可承受範圍內。

大陸國家醫保局公布「2022年1-3月醫療保險和生育保險主要指標」顯示，當期基本醫療保險基金（含生育保險）總收入、總支出分別為8313.73億元、4583.98億元。

大陸國家醫保局在抗疫過程中還綜合運用價格管理、集採等手段降低價格，持續減輕各方常態防疫經濟負擔。依據成本變動與疫苗企業開展多輪價格磋商，推動企業多次降價。近期，指導地方聯盟集採核酸、抗原檢測試劑及耗材，持續降低檢測成本等。

2022年5月20日起，廣東省新冠檢測價格再降價，全省最高指導價：新冠核酸單人單檢價格降至每人分不超過18元，核酸多人混檢價格降至每人分不超過5元，政府組織的大規模篩查、常態化檢測的多人混檢價格降至每人分不超過3元。

有民眾反映一些地方出現了醫保報銷待遇下降，之前能報銷的藥品和專案報銷不了的情況，因此認為是醫保基金用於抗疫的費用擠占了正常的醫療支出。

廖藏宜表示，與養老保險不同，醫療保險是即期風險，當年繳納當年使用，疫苗是用醫保基金歷史滾存結餘的錢來支付的，對於目前參保人的醫保報銷沒有影響。

廖藏宜認為，近期民眾反映的醫保待遇的問題是醫保目錄大陸統一以及醫保待遇清單改革有關，這兩年大陸國家醫保局一直在推動國家標準化和政策統一方面的改革，要求逐步取消地方的小目錄，一些福利待遇較好的地區要與國家政策保持一致，這其中可能會出現個別待遇的下降。

廖藏宜說：「經濟學裡改革的理想目標是柏拉圖最適（指資源分配的一種理想狀態），沒有一個人福利受損。但這是不可能的，現實中能做到的是盡量柏拉圖次適制度安排，讓更大多數老百姓得到公平可及的醫保待遇。」