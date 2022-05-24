全台第一家算塔羅還能喝好茶的手搖飲店「洞茶」盛大開幕！每位員工皆出自塔羅、占卜、命理背景，看準大眾常以塔羅結合生活，大膽跨界將每日必喝的好茶融入運勢占卜。系列茶品皆以獨家研發「凍茶」為基底，搭配創新趣味點餐流程，希望以每日一杯好茶刺激大家的味蕾，同時能揭開今日運勢。即起至6月10日開幕期間，更限定推出三大活動。

「洞茶」採用紅玉的茶樹獨家研發「凍茶」，並以此為基底，調製出各種不同風味的經典品項，如主推茶款「紅寶石洞茶」及「果茶」系列。招牌主打的「凍茶」以古法製茶工藝，保留了茶葉最天然的原始風味，再搭配獨家技術，直接讓手搖茶品升級如精品茶般順口。初品會嚐到淺淡的蘭花香氣，細嚐下尾韻更帶著股輕甜龍眼跟薄荷味，口感上極富有層次。茶湯更呈現如紅寶石般鮮紅透亮光澤，色香味俱全。

大家品嚐「洞茶」時不僅能帶來五感的享受，還能同時刺激第六感，每杯手搖的杯套後都藏有代表著今日運勢的精美手繪卡牌，各代表著一張塔羅牌，像是０號愚人、VI戀人共22款。若蒐集到全組即可免費換一副22張的洞茶限量塔羅牌！只要掃一下手繪卡牌的QRcode，就可點開專屬的今日運勢詳細解析。

今日起洞茶盛大開幕，優惠享不完！第一重，開幕當日（24日）買任一飲品並加入Line好友，就贈送招牌紅寶石洞茶乙杯。第二重，即起至6月7日任買兩杯飲品，即贈送招牌紅寶石洞茶一杯。第三重，6月10日前拍照打卡並hashtag ＃洞茶，更會抽出三組幸運兒可獲得整組22張洞茶限量手繪塔羅牌組。