針對台大電機資訊學院院長張耀文指教育部大學申請入學書審系統出問題，教育部表示，經初步了解，書審系統並未出現系統性的謬誤，目前也未有任何學生受害。

今年大學申請入學二階甄試5月19日到6月5日舉行，各學系都緊鑼密鼓在審查考生資料。教育部高教司科長郭佳音表示，考生的備審資料不管是從學習歷程檔案勾選或自行上傳PDF檔，都是先進入甄選入學委員會的書審評分系統，甄選委員會彙整後，再將考生資料送到他們通過一階篩選的校系，今年這部分工作已在5月11日完成。

各學系收到甄選委員會送來的考生資料後，再匯到他們選定的評分審查系統中，由審查委員進行書面資料審查。各學系後續書審系統中，可在甄選委員會、教育部委託暨南大學開發及大學自行開發等3種系統來選用，台大選用暨南大學系統。

郭佳音表示，這3個系統的操作介面大同小異，其中有一個彙整報表的功能，將考生的資料以清單方式分列，也協助大學教授於審查過程中加以註記、檢核。不過如果考生上傳的是PDF資料，部分資料（如影音資料）無法在這份清單顯示出來。

但郭佳音表示，系統中彙整報表功能只是一項輔助，依照程序，審查委員必須回到學生清冊的主畫面，審查每個學生的每一筆資料，而不是直接去看彙整報表的清單，然後只挑自己想看的資料來看。

暨南大學建置的書審系統真的出問題嗎？郭佳音表示，教育部問了幾所使用這個系統的學校，目前審查都還算順利，沒有出現系統性謬誤。此外，目前也沒有任何考生受害。