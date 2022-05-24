朋億(6613)今天舉行2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書、財務報表等各項討論事項、2021年盈餘分配案、以及通過修改公司章程，2021年配發每股12元現金股利、股利配發率71.64％，並將原有的股票面額由新台幣10元變更為5元，公司資本額仍維持3.39億元，在不影響原有股東持股權益下，增加流通股數、活絡市場交易。

此次股東會亦進行全面董事改選，選出董事7席(含獨立董事4席)，新當選董事包括聖暉代表人梁進利、聖暉代表人許宗政、聖暉代表人巫碧蕙，4席獨立董事紀志毅、楊聲勇、李成、邱慧吟，會後選出董事長，由梁進利續任。

根據國際半導體產業協會(SEMI)報告指出，在數位經濟轉型與各種新興科技不斷加速發展的催化下，持續推動全球半導體產業景氣持續擴張，2021年全球半導體OEM製造設備銷售額達1,020億美元達歷史新高，並預估2022年整體銷售規模將進一步增加至1,140億美元，年增約12％。

朋億指出，持續看好全球半導體產業朝向短鏈化趨勢，並投入新廠擴建、增加產能計畫目標不變，且加上兩岸政府大力扶植半導體產業鏈，朋億結合銳澤氣體二次配系統訂單，進一步拉升台灣地區銷售貢獻，搶攻兩岸半導體擴廠市場商機。