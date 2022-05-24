長榮兄弟之爭延燒，弟弟派今日召開記者會，表示巴拿馬長榮國際有限公司（EIS）本月10日召開股東臨時會，股東張國明、張國政和張國煒共持股60％親自出席，投票推選張國明為新任Permanent President（PP）合法，上周已向巴拿馬遞出申請文件，會積極執行PP權利。

張國明等3位股東強調，EIS創辦人暨首任PP張榮發去世後，遺囑執行人無權指派EIS的PP，股東張國華的選任不合法；爰依據EIS公司章程第7條第11項，3位股東召開的股東臨時會程序完備、決議合法有效。

EIS委任律師黃福雄首度公開公司章程，反駁張國華委任律師陳錦旋宣稱股臨會當天被拒絕入場的說法。根據EIS公司章程第6條第18項，指派代理人之指派書及委任律師之委任狀，應於會議前48小時送達公司。股臨會以雙掛號寄出開會通知書，張國華若不親自出席，必須前2天送達指派書，依照章程，當天委任律師陳錦旋沒有資格參加股臨會；且張國華當天宣稱該股臨會違法不得召開，卻又指派律師參加，豈不自相矛盾？

長榮集團的EIS是登記在巴拿馬的閉鎖型公司，共有5位股東分別是創辦人張榮發及4位兒子，持股各20％。因為張榮發遺囑訴訟仍在國內法院二審中，該持股被凍結。5月10日股臨會選出新任Permanent President張國明，張國華以違反公司章程及會議召集程序及改選違法，不予承認；EIS委任律師黃福雄今天召開記者會，提出當天錄影畫面、會議紀錄和公司章程，證明股臨會程序完備、決議合法。

張榮發於2016年1月過世，張國華聲稱當時受4位遺囑執行人推選為EIS新任Permanent President，張國明、張國政在場見證。唯張國明和張國政強調絕無此事，並指出也沒有召開股東會，要求張國華提出會議紀錄和簽名佐證，否則涉及偽造文書。至於張榮發遺囑的4位執行人亦無開會，更無推舉張國華為新任PP之權利。張國煒表示，在今年5月10日之前，他從未接獲EIS召開股東會或改選PP的通知，也不知道PP被變更登記，因此無從主張股東權利，張國華宣稱是EIS的PP並無法律依據。

律師黃福雄也搬出EIS公司章程反駁張國華，根據公司章程第7條第11項，「若無 Permanent Director and Permanent President（此種情況以下稱「原始管理終結」），當時在任之其他董事（若有），應立即召集股東會以選任新任 President（按：即 Permanent President）若董事未於原始管理終結後 14 天內召開股東會，任何股東均得召開此等會議。」

律師黃福雄指出，2016年張國華宣稱其為EIS的Permanent President，明顯違反公司章程，完全不合法，因此股東之一的張國明才會在今年5月10日召開EIS股臨會，寄發開會通知書給所有股東，有持股超過半數的股東親自出席投票，決議當然合法有效，張國明為EIS的新任 Permanent President無庸置疑。