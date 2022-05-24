指揮中心於4月22日宣布接種三劑才能參與「遶境、進香團、旅遊團和進入健身房運動」，有消費者亦認為，打不打疫苗是個人選擇，可否以三劑令門禁妨礙消費者使用權益為由，對健身房主張終止契約？但卻遭健身房以體育署QA為由拒絕，許多消費者因而向消基會申訴。

消基會表示，體育署的見解，仍有過度偏坦業者的考量，因此對於消費者的權益，仍有未盡公平合理之處，無論是「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」或「傳染病防制法」，均未以法律明令強制國人有接種疫苗的義務，法令既無強制，未種疫苗民眾的基本權益，即應受到公平保障。三劑令的門禁規定，亦形同禁止業者的往來交易對象，一旦嚴格執行，豈不違反「與疫情和平共存」的最新防疫政策？

消基會說，新冠疫苗係依「緊急使用授權」（EUA）而提供施打，科學及臨床研究結果，接受施打者須承風險，三劑令形同強制國人施打疫苗；國內既仍有不少民眾，尚未完整接種三劑疫苗，防疫主管機關此時祭出「三劑令」禁令，難道不是一項對於尚未完整接種三劑疫苗國人的不公平待遇措施嗎？

消基會認為，「三劑令」是阻止消費者行使契約權利的法定理由，也是屬「不可歸責於消費者」的事由，三劑令既是政府所發佈的法規性命令，當然就是「法定規定」；然而消費者因為政府三劑令頒布之後，因而無法使用健身房的事實，既然是可歸因於政府的規定使然，自然就不是「可歸責於消費者」的事由或是「不可歸責於雙方」。

消基會指出，依體育署發布的指引指出，於今年1月1日後才簽約的消費者，可以依據「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項修正規定」退費，但之前簽約的消費者，就無法溯及適用上述規定終止契約？更不能請假，只能被迫一直繳費給健身房，此種差別待遇情形，殊不合理，亦亟待解決。

消基會主張，不論簽約於111年1月1日以前或之後，因為「三劑令門禁，而致不能使用健身房，履行／行使契約權義」的原因，既不可歸責於消費者，基於同一法理規定，消費者皆應一視同仁，可以主張「任何一方得終止契約，業者並應依未到期時間比例計算餘額退還予消費者，不得收取手續費、違約金或任何名目費用。