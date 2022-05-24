新竹縣「縣政新幹線」第4場24日開到橫山鄉，縣長楊文科指他上任來在橫山各項建設已投入21.6億餘元，地方最關心的「內灣地區連外道路新闢工程」，短期「120線拓寬」交通部核定2.27億元，中長期「連外新闢道路」待環評審查通過後，即可向中央來爭取建設經費。

楊文科細數在橫山鄉推動各項建設成果，如內灣野薑花公園、油羅溪堤頂步道周邊遊憩設施、合興森林愛情園區等，去年完工啟用後吸引相當多遊客到訪，以303萬元推出「你來玩我買單」方案，依觀光局調查帶動的經濟產值2911萬元，成果效益高達9.6倍。

楊文科指出，為改善內灣地區假日車潮壅塞問題，短期拓寬120線23.6K到24.8K，已獲交通部公路總局核定2.27億元，目前已進入細部設計階段。

中長期「連外新闢道路」」完成之前，交旅處爭取到1885萬元推動「內灣地區智慧交通管理控制系統建置計畫」，預計7月發包，明年6月完成建置，預估可節省行車時間10％以上。

橫山鄉長張志弘和縣議員張良印在會中提出「新闢台68線專用引道」，指台68線假日車潮常從竹東匝道回堵到橫山，台68延伸案龐大經費，需拆搬遷很多房屋，困難度較高，實在緩不濟急。建議台68線延伸案之前，公路總局優先在竹東大橋新闢台68線專用引道，先解決假日回堵問題。

2人並請縣府協助「爭取亞泥轉型為科技園區」、「興建橫山生態親水公園」及「改建橫山分局長宿舍」。楊文科都表示支持，特別是台68新闢引道，亞泥如何轉型，讓新產業來到橫山，會一併參考研議爭取，讓橫山鄉邁向更美好的未來。