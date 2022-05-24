頭前溪是新竹地區主要民生用水主要來源之一，民間團體都很關心水質問題，新竹縣環保局長朱振群指出，環保署每月定期監測頭前溪流域水質，頭前溪在全國26條中央管河川中，每月排名不是第1名就是第2名，水質檢測結果均符合飲用水源水質標準。

2020年頭前溪「洗屍水」在網路上鬧的沸沸揚揚，徵結在竹東某縣議員在沿河街開設殯儀館，因與另名議員有恩怨引發，民間團體則發起喝好水行動聯盟，新竹市還通過喝好水公投，多少讓外界對頭前溪水質產生疑慮。

朱振群說，環保署每月定期監則頭前溪流域，包括上游的油羅溪和上坪溪，分別在內灣吊橋、寶山水庫、竹東大橋、竹林大橋、中正大橋及頭前溪橋共設置7個監測站，每月監測結果民眾都可在環保署全國環境水質監測資訊網查詢。

朱振群並說，頭前溪全流域的RPI（河川汙染指數）為1.09，屬「未（稍）汙染程度，並在全國中央管的26條河川排名，每月不是第1名就是第2名，是非常乾淨的河川，水質檢測結果都符合飲用水水源水質標準。

「頭前溪的水質與南部比真的是非常好！」水公司三區處副處長徐玟玲說，該處在隆恩堰進水口設有即時監測設備，檢測COD（化學需氧量）、油墨、胺氮等，多年來都未發現水源水質有異常，必須要立即停止取水的情形。

徐玟玲並說，頭前溪原水會經沈砂池到淨水場，場內用傳統養魚方式做24小時監測，若水質有異常即會阻絕水源在淨水場之外，也未發生這種情形，在加氯和混凝劑進沈澱池再到過濾池，清毒後才會把乾淨的自來水供應給家戶使用。

徐玟玲指出，該處對各淨水場的淨水流程都嚴格把關，平均每天自行檢驗水源及飲用水13件，環保署稽查大隊及縣市環保局並採定期及不定期抽驗，保證新竹縣市自來水水質完全合乎標準，合格率是100％。