美國出現新冠患者服用完輝瑞大藥廠（Pfizer）的抗病毒藥物Paxlovid完整5天療程後，症狀再度復發，美國FDA正在檢視相關報告。

美國愈來愈多醫生通報，患者服用完輝瑞大藥廠（Pfizer）生產的抗病毒藥物Paxlovid完整5天療程後，咳嗽等症狀再度復發、體內新冠病毒量又激增的情形，有研究認為Paxlovid的療程可能要拉長，美國FDA則不建議患者進行第2次療程，因為他們發展成重症的風險並不高。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）21日報導，加州柏克萊（Berkeley）的66歲居民米斯拉契（Myriam Misrach）4月確診新冠肺炎，她確診第一天就開始服用抗病毒藥物Paxlovid，開始用藥後她的咳嗽、呼吸急促等症狀逐漸消失，但當她吞完最後一顆藥丸2天後，她的症狀全部重新出現，還包括發燒、頭痛、噁心、流鼻水、失去味覺，經過病毒檢測後，她又恢復成陽性，儘管幾天前她才測得陰性。

米斯拉契已經完整接種疫苗，還打了追加劑，她說自己完全不是輕症。一直到21日，米斯拉契的病毒檢測都還是陽性，而且還繼續在咳嗽，令她不解的是，她的丈夫也有服用Paxlovid，但效果卻很好，症狀馬上好轉，不過也在採檢陰後又返陽。

隨著Paxlovid在美國社會中使用的程度愈來愈大，愈來愈多醫生通報類似的「復發」案例。

美聯社報導，退伍軍人波士頓醫療保健系統（VA Boston Health System）4月底公布的研究報告指出，一名已接種疫苗的71歲患者在完成Paxlovid療程後症狀再度復發，甚至病毒量再激增。這種狀況引發外界擔憂，這些患者是否仍具傳染力？患者是否需要接受Paxlovid第二次療程？

事實上在Paxlovid的臨床實驗中就已經有2%的受試者出現復發狀況，患者在發病10天後病毒量「回彈」。輝瑞當時主要是針對未接種疫苗、且沒有染疫過的成人進行實驗，且當時盛行的變異株為Delta，結果顯示降低住院及死亡的風險將近90%。

為何新冠患者完成輝瑞抗病毒藥Paxlovid的5天療程後症狀復發？

針對患者症狀復發，目前學界大致有2種說法，第一種認為可能與病毒變異或患者免疫系統有缺陷等產生的抗藥性無關，反而可能和用藥不足較有關聯，這代表比起5天療程，患者服用Paxlovid的天數可能要拉長，或者藥量要增加。

上周率領團隊公布研究成果的加州大學聖地亞哥分校（UC San Diego）學者卡林（Aaron Carlin）表示，研究認為患者使用的藥量不足以擺脫病毒，呼籲後續可聚焦10天療程的效果。卡林與團隊的研究尚未經過同儕審查。

另外也有學者認為Paxlovid的臨床實驗背景是Delta盛行時期，如今患者主要感染Omicron變異株，且多已接種疫苗，身體的免疫系統可能會對藥物有不同反應。

不過卡林的研究也針對不同變異株進行實驗，並沒有發現顯著不同，但是確實有部分證據顯示，已接種疫苗民眾對Omicron產生的中和抗體濃度低於Delta產生的濃度，卡林說，「所以可能有一些關於Omicron及免疫系統導致這個（回彈）的東西，但我們還不清楚。」

不過專家也表示，在傳染病領域裡面，回彈（rebound）或復發（relapse）本來就不是不常見的事，史丹佛大學免疫學家和感染科醫師賈根納棠（Prasanna Jagannathan）指出，在服用抗生素或抗病毒藥物的患者身上尤其常見，在療程結束後感染重新出現，因為病毒並未被清乾淨。

Paxlovid病毒回彈的現象正是新藥物開始廣泛使用後出現了實驗中未大量出現情形的例子，不過科學家及醫生們強調，這不代表藥物無效，而是意味著應該要進行更多研究，而且可能要調整藥量或療程。

事實上美國食品暨藥物管理局（FDA）月初也已經表態，不建議復發的患者再進行第2次Paxlovid療程，因為這些患者發展成重症或住院的風險很小。