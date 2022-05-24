路透社24日調查報導，韓國央行可能會在26日會議中連續兩次調高利率，因應當地通膨已大漲超過目標值兩倍以上。因此，到2022年底，韓國利率預估應會超過2%。

韓國通貨膨脹在4月時，已升至13多年新高達4.8%，原因是俄烏戰爭的影響，以及2022年迄今已貶值7%韓元讓東西更貴。過去一年多來，韓國通膨率一直高於當地央行設定的目標值2%。

至於韓國5月通膨，外界臆測應該只會高不會低。因此，學者專家也預估，韓國央行在26日開會時，應會把當地利率再升1碼至1.75%。從2020年初新冠疫情爆發後，韓國2021年8月開始升息到目前，利率已提高1個百分點。

若26日韓國又再升息1碼，到2022年結束之前，韓國央行表定還會舉行4次利率會議。外界預測，之後每兩次會議可能都會調高利率1碼。因此，到了2022年底，韓國利率將上看2.25%。

法國興業銀行認為，現在大漲的通膨，應該會在2022下半年見頂，故韓國2023年升息機率應會大減。路透社4月曾調查過，韓國2022年平均通膨率為3.3%，到2023年可望降至2%。