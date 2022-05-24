花蓮5歲幼兒園生疫苗接種規劃。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣長徐榛蔚（中）、衛生局長朱家祥（右）與教育處代理處長翁書敏（左），說明今天縣內疫情狀況。（羅亦晽翻攝）

花蓮5至17歲兒童與青少年BNT疫苗接種期程，隨全縣高中以下學校本周暫停實體課程，延到本月30日至6月7日開打，縣府表示，中央會於30日前補足疫苗，屆時國中、高中及國小生會安排在校集中接種，5歲幼生部分，則集中在國小或鄰近學校接種，未如期在校接種者，6月8日可向衛生所或合約醫療院所預約施打。

花蓮全縣高中以下學校本月23日至27日暫停實體課程，改採線上教學，以致原訂26日至6月2日替5歲至17歲兒童及青少年接種BNT疫苗的期程，改至30日至6月7日開打。

縣長徐榛蔚表示，5至12歲國小BNT疫苗部分，中央目前撥補1500劑，27日會補足到9000劑，國高中部分，目前則是撥補3200劑，會於接種前，補足至7938劑，希望待疫苗全數到位，30日如期施打，並安排在校內集中接種。

由於欲接種疫苗的5歲幼生原先是由家長向衛生所預約後再前往接種，縣府為減輕家長負擔，調整接種規劃，針對國小附設幼兒園有意接種者，將配合國小造冊，集中國小施打，鄉鎮市立幼兒園及私立幼兒園有意接種者，由園方造冊後，將集中安排在鄰近學校或園所施打，屆時家長可陪同入校接種。

5歲至17歲兒童及青少年若錯過在校接種疫苗的機會，教育處代理處長翁書敏表示，屆時將由校方開立補接種通知單，6月8日起，國小學童可至13鄉鎮市衛生所預約接種，國、高中學生則是向合約醫療院所預約施打；另滿5歲未就讀幼兒園者，亦可至13鄉鎮市衛生所預約接種。

此外，花蓮今新增1211例確診個案，累計2萬4321人確診，由於夏天是腸病毒的高峰期，衛生局長朱家祥也說明判斷感染腸病毒跟新冠肺炎的差異。他說，腸病毒與新冠肺炎初期症狀類似，多有發燒症狀，且2者重症也有相似之處，不過感染腸病毒口腔內部會破洞，且手掌腳掌會長水泡，若單純喉嚨痛，可能就是感染新冠病毒，不過還是建議家長帶孩子前往兒科醫療院所診察，即時治療。