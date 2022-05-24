新加坡總理李顯龍接受《日本經濟新聞》專訪，他表示星國打算加入以美國為首的印太經濟架構（IPEF），同時也支持中國大陸加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

李顯龍表示，新加坡希望「培育」與包括日本在內一系列國家的聯繫，並保持平衡，不會過度依賴任何一方，並「共榮共存」；他補充，星國的動機是保持該地區的和平、穩定和安全。

李顯龍表示，目前拜登推動IPEF是個還不成熟的架構，不太能取代CPTPP，他希望美國的內部政治氛圍能讓美國重新討論是否重返該協議。CPTPP原本由美國歐巴馬政府主導，但在川普政府時宣布退出，目前拜登政府也明白表示不會加入，稱忌憚美國民眾大力反彈將工作機會外包，取而代之的便是IPEF。

李顯龍說，最理想化的情況是跟美國、其他亞洲國家有自由貿易協議，但CPTPP中沒有這個。而IPEF是另一選項，但僅是針對區域內相關項目的合作意願。雖然IPEF還未敲定，但李表示歡迎，他表示，這代表拜登政府了解亞洲經濟外交的重要價值。

對於中國大陸，他提到大陸正透過一帶一路加速發展系統性的區域深化，北京同時也推出全球發展計劃，目標在召集國際合作支持疫情後的未開發國家。李顯龍對此表示，他認為這十分正向，他對北京的計畫與加入CPTPP表示支持。但他仍然強調，北京還是需要「符合規則」才能取得加入貿易協定的機會。

對於兩岸問題，他也表示，他相信海峽兩岸雙方都有仔細學習俄烏戰爭情勢，他希望雙方可以聰明的處裡摩擦，他說:「衝突容易開始，但很難知道甚麼時候可以結束。」