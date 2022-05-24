民進黨布局新北市長選舉，傳出行政院長蘇貞昌曾徵詢內政部長徐國勇參選，並評估蘇系不會在新北市推人選。對此，蘇貞昌今天下午受訪表示，徐國勇是很好的人才，立委吳秉叡、羅致政也都是很好的人選，任何人願意來為新北服務，他都同樣給予大力的支持和祝福。

蘇貞昌表示，年底的選舉，新北非常地重要，他一向都支持人才，不論徐國勇、吳秉叡、羅致政都是很好的人選，給予支持跟祝福。

侯友宜近期頻頻炮打中央，甚至抱怨蔡總統只打過一通電話，蘇貞昌表示，防疫要大家一起合作努力，從4月疫情爆發以來，我們就開了4次縣市首長一起的會議，首長們都暢所欲言，平日中央和地方的衛生單位更是互動往來聯繫，互相之間交換意見，共同合作都沒有問題。

蘇貞昌說，如果地方上有一些比較欠缺支援，或者需要中央幫忙的地方，都會即時大力支持，譬如像篩檢站有不足，中央除了由設在新莊的部立台北醫院幫忙外，也在北北基桃也加開了10幾個篩檢站，現在更要把篩檢站改為從篩檢、診斷到給藥「一條龍」的服務，相信這一次的疫情經過大家一起協力合作，一定會很快地克服病毒，走過這一個關鍵戰役。