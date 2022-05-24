交通部航港局首次結合社會團體、航商、海事校院及政府部門等四方資源，共同合作推出「海員新星培育計畫」，為促進我國海運產業人才培育、永續發展並兼顧社會公益，營造「多贏共好」，並於今(24)日在交通部次長祁文中見證下舉行MOU簽署儀式。

交通部次長祁文中致詞時表示，全球航運產業在新冠疫情下逆勢成長，迎來百年難得一見的榮景，大幅增加船員市場需求，為了吸引更多人才加入，也為照顧偏鄉弱勢的青年學子，航港局特別邀請博幼基金會加入「海員新星培育計畫」，將觸角延伸至偏鄉，向下扎根至海事職校，共同深根臺灣海運人才培育。

簽署儀式上，長榮海運董事長張衍義、陽明海運董事長鄭貞茂、博幼基金會董事長唐傳義及台北海洋科技大學校長林俊彥也親自出席，並分別代表產業、學術及社會團體進行致詞，均表示支持及肯定培育計畫，對航運人才召募有正面影響，博幼基金會唐董事長也很高興計畫提供偏鄉學子升學機會，透過海事校院專業培育，希望提供業界更優秀的海事人才，也彌補航商船員缺口。

航港局局長葉協隆也表示，航港局自成立以來，積極推動各項船員發展政策，包含培育及吸引海事人才，去年辦理首次以航運產業為主題的就業產業升學博覽會後，獲得各界回響。今年再邀請長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、光明海運、世邦海運等7大航商，並結合國內各海事校院教學資源，合作推出「海員新星培育計畫」，優先鼓勵輔導偏鄉、原鄉弱勢家庭學生、學童加入外。除此之外，計畫也鼓勵輔導家庭的家長轉換跑道，擔任船員，透過乙級船員訓練班密集訓練合格後，即可上船工作，增加工作機會，改善家庭環境。

航港局希望透過這個計畫與各界合作，可以為偏鄉、原鄉的家庭、青年學子翻轉人生。現在正值升學考試選填志願階段，呼籲各位考生把握機會，也歡迎有興趣的青年學子、航商業界一起加入海員新星培育計畫，讓臺灣航運產業在世界的舞臺繼續發光發熱。(記者 賴奕熏/高雄報導)