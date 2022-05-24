新光金(2888)今天舉行線上法人說明會，公布2021年底新光人壽隱含價值（EV）為達3,412億元，年增10％，有效契約價值年成長22％至2,340億元，1年新契約價值為182億元，新契約價值利潤率提高至34％，換算新光金每股隱含價值為24.3元，新光金今天收盤價8.89元，遠遠低於每股EV。

新光金第一季合併稅後淨利為34.8億元，每股盈餘為0.24元。總資產規模逾4.7兆元，年成長6.9％；合併股東權益達2,469.0億元，每股淨值為16.99元。

新壽持續推動外幣保單及價值型商品銷售，初年度保費(FYP)較去年同期成長68.8％至185.6億元，市佔率為6.8％。合併稅後淨利為17.2億元，合併股東權益1,672.1億元，淨值資產比率為4.82％。

第一季總投資金額為3兆3527億元，其中，不動產7％、擔保放款1.3％，保單借款3.2％，國外股票1.6％、國外固定收益63.7％、國內固定收益11.9％、國內股票7.2％、現金4％。

新壽資金主要布局債信穩定公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業；截至2022年3月底，海外固定收益投資金額逾2.1兆元，資金主要配置於美元計價債券。年化投資報酬率為3.84％，避險前經常性收益率為3.05％。

第一季底新光銀行放款餘額達7,301.6億元，較2021年底增加1.4％。消金放款較2021年底成長2.1％，主要動能來自房貸及其他消貸放款，分別成長1.2％及7.9％。

受惠市場利率提升，第一季單季淨利差較前一季增加3 bps至1.25％；存放利差較前一季下降1 bp至1.65％。隨著全球進入升息循環，淨利差及存放利差可望進一步提升。新光銀行估計央行升息對新光銀行淨利差的影響，其中美元存放部位約占4～5％，央行每升息1碼，NIM可增加0.56個基本點，台幣若升1碼，可增加5.2個基本點。